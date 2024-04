Anche Gaetano contro Gasperini 

Dal Verona all'Atalanta, senza soluzione di continuità. Il campionato arriva alle ultime curve e il Cagliari, messo da parte il punticino nell'anticipo con i gialloblù, da ieri mattina ha iniziato a preparare la sfida di domenica (ore 18), ancora alla Domus, con la Dea di Gasperini.

I soliti noti

Oggi la squadra tornerà in campo, sempre al mattino. Una settimana in più di lavoro sarà utile soprattutto a Gaetano, che Ranieri ha preferito preservare nella gara di Pasquetta con l'Hellas. Il giocatore, reduce da un problema all'adduttore nella sfida con la Salernitana, è rimasto in panchina, ma punta a riprendersi il posto da titolare contro i nerazzurri. Una settimana di lavoro che farà bene anche ai giocatori reduci dalle fatiche con le rispettive nazionali. La lista degli indisponibili, invece, continua a esser formata da Petagna, Pavoletti e Mancosu. Il primo continua a soffrire al polpaccio infortunatosi prima della trasferta di Empoli e lo staff medico non può indicare tempi di recupero. Quelli che, per capitan Pavoletti, restano invece fissati per fine aprile, con la speranza di averlo di nuovo a disposizione nella trasferta col Genoa o nella successiva sfida casalinga contro il Lecce. Per Mancosu, invece, arrivederci alla prossima stagione. (al.m.)

