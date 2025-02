Anche Fontanesi al campionato sardo 

C’erano anche la sei volte campionessa mondiale Kiara Fontanesi e altri tre piloti della Penisola tra gli oltre cento concorrenti al via della 1ª giornata del Campionato Regionale di Motocross Fmi disputata domenica a Olbia.

La pilota di Parma, che dopo essere stata sul tetto del mondo dal 2012 al 2018 cerca il primo titolo iridato da mamma, ha trascorso 9 giorni di allenamento in Sardegna, tra Riola Sardo, Arzachena e Olbia. Kiara, come tutti i protagonisti del circus iridato delle ruote tacchettate, da anni in inverno sceglie i tecnici e impegnativi tracciati sardi per preparare la stagione approfittando di giornate miti e soleggiate, e la gara organizzata dal Mc Olbia è stata una piccola ciliegina sulla torta, utile anche a testare il passo in una pista affollata, ma senza inutili rischi. E alla fine ha chiuso la classifica di giornata della MX1-Mx2 al 4º posto su 30, da unica donna e da autrice del giro più veloce, in 1’29”128.

Nel Regionale, Bruno Setzi del Mc Gonnesa, su Ktm, si è aggiudicato la Mx1, Andrea Cadeddu la Mx2 e Giovanni Asole la Over 40. Nella Challenge, 1º Alessandro Muscas, nella 125 Junior Mattia Piredda, nella 125 Senior Cristian Chessa. A segno anche Alessio Foddis (85 Junior), Samuel Soro (85 Senior), Michele Farris (65 Cadetti) e Mattia Cassitta (65 Debuttanti).

