Anche Falco verso il forfait per sabato 

Ranieri fa scattare il conto alla rovescia. Il Cagliari in casa non può sbagliare, specie contro un Benevento in difficoltà, come dimostra la presenza del terzo allenatore stagionale in panchina. Ma i problemi abbondano anche in casa rossoblù. Dove la lista degli indisponibili si allunga.

Quante assenze

Rog, beffa dopo il danno, resta ai box per la giornata di squalifica del Giudice sportivo. E indisponibili sono anche gli infortunati Deiola, Nandez, Viola, Di Pardo e Pavoletti, con i primi due che dovranno attendere il mese di marzo, mentre per gli altri si spera di avere buone notizie la settimana prossima. Non bastasse, è a rischio forfait Falco, per il riacutizzarsi di un vecchio fastidio muscolare. Qualche problema anche per Capradossi, che ha lavorato parzialmente in gruppo e che dovrebbe comunque lasciare il posto nel terzetto difensivo a Obert.

Ballottaggi

Oggi la rifinitura. Pienamente recuperato, Zappa si riprende la fascia destra, con Azzi dall'altra parte. In mezzo, certi del posto Makoumbou e Kourfalidis, si giocano la terza maglia Lella e Mancosu, mentre davanti Lapadula potrebbe trovare un nuovo partner, lo sloveno Prelec, favorito su Luvumbo. (al.m.)