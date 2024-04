Anche Emiliano sfida Schlein 

Fra Bari e Roma cresce la tensione. Michele Emiliano non ascolta gli inviti del Pd e tira dritto. E la segretaria Elly Schlein lo richiama all’ordine. In un’intervista all’Huffpost, il governatore della Puglia aveva ammesso che non intende azzerare la giunta, ma solo sostituire i due assessori che si sono dimessi, e che non ritiene opportuno il commissariamento del partito locale. Insomma, due no a Schlein, che gli aveva chiesto un’inversione.

In serata la segretaria ha diffuso una nota: «Mi aspetto» che Emiliano «proceda a un netto cambio di fase che non può tradursi in una mera sostituzione di chi è uscito, ma solo in un concreto rinnovamento degli assetti di governo regionale che sancisca un nuovo inizio, su basi diverse. Su questa linea confido che il presidente Emiliano operi in tempi brevi e con risultati tangibili». Emiliano aveva detto no anche al M5S, dicendo che l’assessore alla legalità chiesto da Giuseppe Conte non è indispensabile. Un freno all’ipotesi di un ritorno in giunta dei 5 Stelle. Anche il presidente dem Stefano Bonaccini aveva chiesto di più a Emiliano: «Servirebbe una ripartenza con segnali di novità e andrebbero condivisi, visto che governa con Schlein e Conte». Per Nicola Fratoianni di Si (partito di maggioranza in Puglia), «siamo di fronte a un problema serio, tutto si può fare tranne che far finta che non esista».

Il caso Puglia ha anche allargato la falla fra Pd e M5S: in casa dem c’è chi legge nelle mosse di Conte un tentativo di scalata alla leadership dell’opposizione. Ma i riflessi sono anche interni: nel Pd crescono in maniera trasversale le critiche a Schlein, con la richiesta di interventi più energici sul caso pugliese su quello del Piemonte, altra regione con esponenti Pd alle prese con le inchieste. L’uscita dei 5 Stelle dal governo pugliese è stata la conseguenza delle indagini che in Regione hanno portato alle dimissioni di un assessore Pd e all’arresto di un assessore della scorsa legislatura, sempre guidata da Emiliano. E le critiche Pd al governatore pugliese montano ora dopo ora. Il deputato Andrea Orlando non ha gradito il passaggio dell’intervista in cui Emiliano definisce il trasformismo «un falso problema». «Non condivido la minimizzazione di un fenomeno che non riguarda solo la Puglia e che non riguarda solo il Pd», ha detto. «Penso che in Puglia e chi segue dal nazionale la vicenda abbiano più chiare di me le idee su quali siano gli interventi specifici che si devono fare».

