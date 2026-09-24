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Baseball.
25 settembre 2026 alle 00:44

Anche due sardi in Nazionale 

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Tra i convocati nella nazionale italiana Élite di baseball, c’è anche lanciatore iglesiente Mattia Sireus (Bsc Grosseto), che sta già preparando il Premier12 in Repubblica Dominicana con il team azzurro. Dopo le Final Four di Champions League Europe in programma in Repubblica Ceca il 26-27 settembre, si unirà al gruppo anche Gabriele Angioi, interno cagliaritano in forze al Parma, con cui è diventato campione d’Italia 2026.

Giuseppe Tocco, Andrea Spiga e Daniela Romano, freschi vincitori dello scudetto coi Thurpos Cagliari, dal 30 settembre al 3 ottobre indosseranno invece la maglia della nazionale italiana campione d’Europa per disputare il mondiale di Baseball per ciechi a Castiglione della Pescaia. Debutto il 30 contro l’Olanda.

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