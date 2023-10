Anche Dossena è rimasto ad Asseminello 

Inviato

Carbonia. Cagliari a ranghi ridottissimi ieri a Carbonia. Oltre a Lapadula, Mancosu, Rog e Capradossi, erano indisponibili anche Dossena e Deiola, quest’ultimo operato martedì in seguito a una frattura scomposta al quinto metacarpo della mano destra. Sia il difensore bresciano (affaticato e per questo entrato solo nel finale contro la Roma) sia il centrocampista di San Gavino sono rimasti ad Asseminello, insieme agli altri acciaccati, per svolgere un lavoro personalizzato. Aveva un permesso per motivi familiari, invece, Aresti, nato proprio a Carbonia. Sotto osservazione questa mattina in occasione della ripresa degli allenamenti poi Sulemana, uscito a metà del primo tempo ieri.

Assenti giustificati allo “Zoboli”, chiaramente, anche gli otto nazionali rossoblù sparsi per il mondo: Nandez con l’Uruguay, Radunovic con la Serbia, Oristanio e Prati con l’Under 21 italiana, Obert con quella slovacca, Hatzidiakos con la Grecia, Wieteska con la Polonia e Luvumbo con Angola. L’ultimo a rientrare sarà Nandez, proprio a ridosso della rifinitura in vista della prossima partita, alla ripresa del campionato dopo la sosta, contro la Salernitana appena affidata a Pippo Inzaghi. (f.g.)

