Anche Djokovic saluta Roma. Ora Rune sfida Ruud 

Il vento del Nord soffia forte sugli Internazionali Bnl d'Italia con Casper Ruud e Holger Rune che si sfideranno per un posto nella finale dell'80esima edizione, la prima nel nuovo formato. E se il norvegese era favorito contro l'argentino Francisco Cerundolo (7-6, 6-4), Il danese ha realizzato un capolavoro di tattica, forza e concentrazione eliminando il numero 1 del mondo Nole Djokovic 6-2, 4-6, 6-2. Dopo un primo set dominato da Rune, il serbo (campione uscente, con sei trofei romani in bacheca) prende le redini del gioco issandosi sul 5-2 nel secondo. Il danese chiede un medical timeout per un problema alla gamba destra e risale 5-4. Sul suo servizio, Nole va 0-30, ma la pioggia rimanda tutti negli spogliatoi per oltre un'ora. Al rientro, Djoker firma il break a zero e si va al terzo. Il 20enne riparte meglio e brekka subito il più esperto avversario che ne ha per tutti. Oltre a parlare in modo concitato col suo angolo, trova il modo di discutere anche con il giudice di sedia. Sotto 5-2, Djokovic trova la palla break, ma il norvegese “is on fire” e chiude i conti: per lui è la seconda vittoria sul serbo in tre incontri e la prima semifinale a Roma (l'anno scorso, alla prima partecipazione, aveva perso all'esordio delle qualificazioni). Nel quarto serale, Ruud ha dovuto impegnarsi per avere la meglio sul sudamericano tesserato per il Tc Cagliari dovendo ricorrere al tiebreak (vinto 7-5) nel primo set e risalendo nel secondo da 3-4. Nel femminile, va in semifinale Jelena Ostapenko. La vincitrice del Roland Garros 2017 ha dovuto lottare per tre set per avere la meglio 6-2, 4-6, 6-3 sulla spagnola Paula Badosa.

Oggi tutti sul centrale

Oggi si disputano i due quarti della parte bassa del tabellone maschile. Non prima delle 15, l'ex numero 1 del mondo Daniil Medvedev dovrà guardarsi dall'entusiasmo del qualificato Yannick Hanfmann, mentre, non prima delle 20.30, Stefanos Tsitsipas, reduce dalle due vittorie di martedì contro Sonego e Musetti, affronterà Borna Coric. In campo le semifinali del doppio femminile: alle 13 Coco Gauff e Jessica Pegula affrontano Desirae Krawczyk e Demi Schuurs, alle 19 sarà Storm Hunter ed Elise Mertens contro la vincente del quarto disputato nella tarda serata.



