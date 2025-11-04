Anche Diodato si lascia ammaliare dall’arte di Sciola 

Anche Diodato, il cantante vincitore del Festival di Sanremo 2020 con “Fai rumore”, non ha resistito al fascino delle pietre di Pinuccio Sciola. Le opere dell’indimenticato artista di San Sperate, infatti, sono state esposte fino a ieri al FlashBack Art Fair, la rassegna d’arte moderna e contemporanea di Torino. Si tratta della fiera d’arte che si propone come un ecosistema dedicato a tutte le culture contemporanee: per guardare a ciò che già esiste, e a ciò che è stato trascurato per ribadirne l’esistenza e la forza. Nelle sue sale convivono classico e contemporaneo, pittura e performance, in un percorso che restituisce al pubblico l’esperienza viva dell’arte come atto quotidiano e condiviso.

«La presenza delle pietre sonore a Flashback è stata per noi particolarmente emozionante», commenta Tomaso Sciola, vicepresidente della Fondazione che porta il nome del padre Pinuccio. «La pietra, da elemento ancestrale, diventa linguaggio attuale, capace di emozionare e di creare connessioni profonde tra culture e generazioni».

