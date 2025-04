Anche Dimarco pronto per Inzaghi 

Dopo il trionfo di martedì in Germania, l’Inter pensa alla sfida di domani alle 18 con il Cagliari di Nicola. Ieri la squadra nerazzurra si è allenata al mattino, seduta che si è chiusa nel centro sportivo di Appiano Gentile intorno alle 13.30. Una seduta alla quale ha partecipato, seppure parzialmente, il laterale offensivo Federico Dimarco, che martedì nella gara di Champions col Bayern era rimasto in panchina per tutta la durata del match. Hanno lavorato a parte, invece, Denzel Dumfries e Piotr Zielinski, mentre Mehdi Taremi ha svolto un allenamento personalizzato che prelude al rientro in gruppo.

Le parole del presidente Marotta: Con il Cagliari se non sei concentrato rischi di avere conseguenze, è una partita facile solo sulla carta, dovremo giocare con la stessa determinazione di Monaco, anche le squadre in lotta per non retrocedere riescono a crearti problemi». (e.p.)

