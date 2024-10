Anche da Cagliari il «no a tutte le guerre» 

Ieri mattina, nella Darsena del porto di Cagliari, a pochi metri dall’Ammiragliato, si è levato forte un unico grido: «No alla guerra». E a lanciarlo sono stati gli organizzatori della manifestazione “Fermiamo le guerre, il tempo della Pace è ora” (che si è svolta anche in altre città con circa 80 mila persone complessivamente in piazza in tutta Italia), cittadini comuni, sindacati (a iniziare dalla Cgil) e associazioni ma anche il presidente del Consiglio regionale, Piero Comandini. «Non si può rimanere inermi di fronte alle stragi - ha commentato – non solo in Palestina o in Ucraina ma in ogni parte del mondo». E ricorda: «Il Consiglio regionale ha appena approvato un ordine del giorno all’unanimità dove dice no alla guerra, sì alla pace attraverso il dialogo e la mobilitazione di tutte le istituzioni, l’Onu per primo: affinché questo secolo non sia ricordato per i morti ma per la democrazia». Il numero uno dell’assemblea regionale ha voluto soffermarsi anche sulle servitù militari: «Non si tratta solo di diminuirle. Credo che sia importante che l’Europa abbia un suo esercito, ma che rafforzi la pace. Avere una forza comune europea che sia un deterrente nei confronti di chi invece vuole sopraffare gli Stati più deboli».

«Tutte le guerre sono il fallimento dell’umanità, come ricorda Papa Francesco», esclama Giovanni Meloni. «Cagliari, città medaglia d’oro al valor militare, ricorda bene cosa significa essere bombardata. La guerra è anche qui in Sardegna, stanno rendendo operativi gli impianti militari sardi. Non neghiamo che le armi partono anche dalla Sardegna». Enza Bellantuono de “La Comune”, aggiunge: «In questo tempo di guerra c’è bisogno di coraggio e di una reazione da parte di ognuno di noi, anche nella quotidianità». E invita a non sottovalutare le nostre guerre personali: «Purtroppo la guerra è anche quella che viviamo tutti i giorni: si uccide per niente. Essere qui oggi significa cercare di vivere meglio insieme».

