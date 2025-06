Anche Cobolli saluta Halle, battuto in due set da Zverev 

Flavio Cobolli saluta l'Atp500 di Halle. L'ultimo tennista italiano in gara, fiorentino di nascita, ma romano e romanista di cuore e di famiglia, è stato sconfitto in due set da Alexander Zverev, numero 2 del seeding, al termine di un match molto tirato. Il break all'alba del match è decisivo per la conquista del primo set per 6-4 da parte del tedesco, che salva tre palle break consecutive sia nel secondo, sia nel quarto gioco.

Dopo un primo set point che finisce in corridoio, il secondo è quello buono. Nel secondo set comandano i servizi: solo l'italiano si trova a fronteggiare due palle break sul 2-2, ma le salva e si va al tiebreak. Zverev parte meglio, Cobolli non ci sta e la ribalta (4-5), ma alla fine pesa la maggior esperienza del tedesco, che non concretizza un match point sul 6-5, chiude 8-6 e vola in semifinale, dove lo attende Daniil Medvedev, testa di serie numero 3 (6-4, 6-3 su Alex Michelsen). Domani è in programma la finale del doppio, che vedrà in campo gli azzurri Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Azzurro che sta bene sull'erba tedesca anche coniugato al femminile, con Sara Errani e Jasmine Paolini che volano in finale nel Wta500 di Berlino incassando il forfait di Paula Badosa che, infortunatasi in singolare dopo aver perso 6-1 il primo set dei quarti contro Xinyu Wang, si è ritirata anche dal doppio, dove era in gara con Ons Jabeur.

La B entra nel vivo

Si apre questa mattina alle 9, con il playout di B2 femminile tra Ct Decimomannu e Rangers Tennis Comunali Vicenza, il fine settimana che vedrà in campo sei squadre sarde impegnate negli spareggi di Serie B. Gli altri match sono in programma domani. Nei playoff di B1 maschile, la Torres ospita il Tc Perugia, mentre il Tc Terranova riceve la visita del Tc Rungg. In caso di vittoria, ci saranno le finali che valgono la promozione in A2: i sassaresi affronteranno il Tc Treviglio (primo match a Sassari), gli olbiesi il Ct Barletta (andata in casa). Già al turno decisivo il Tc Cagliari, che affronterà la vincente tra Ct Bari e Tc Siracusa (ritorno a Monte Urpinu). Nel playout di B1 femminile, la Torres inizia sui campi del Ct Bari. Nei playout di B2 maschile, il Poggio Forte Village attende il River Sporting Club, il Tc Moneta vola in Toscana contro il MatchBall Firenze.



