Anche Clooney scarica Biden: non può vincere contro il tempo 

Washington. Mentre arrivano a otto i deputati democratici che chiedono a Joe Biden di rinunciare a ricandidarsi, convinti che il disastroso dibattito tv con Donald Trump e la scarsa capacità di recupero mostrata nei giorni successivi abbiano definitivamente minato le sue possibilità di rielezione, anche la star di Hollywood George Clooney chiede al presidente di fare un paso indietro.

L’attore, che lo scorso mese ha animato una raccolta fondi da 28 milioni di dollari per la campagna elettorale di Biden, ha scritto sul New York Times un commento intitolato “Amo Joe Biden. Ma abbiamo bisogno di un nuovo candidato”. Nel pezzo Clooney ammette che il vecchio presidente democratico «non può vincere la sua battaglia contro il tempo. Nessuno di noi può. È terribile da dire ma il Joe Biden con cui sono stato insieme tre settimane fa per un raccolta fondi non era il Joe Biden del 2010. Non era il Joe Biden del 2020. Era la stessa persona che abbiamo visto al dibattito». E poi: «I leader del nostro partito devono smetterla di dirci di non aver visto quello che 51 milioni di persone hanno visto. Siamo talmente terrificati dalla prospettiva di un secondo mandato di Donald Trump che abbiamo optato per ignorare ogni segnale di avvertimento. L’intervista con George Stephanopoulos ha solo rafforzato quello che abbiamo visto la settimana prima». Infine: «Non vinciamo con questo candidato. Non vinceremo alla Camera e perderemo il Senato. Questa non è solo la mia opinione: questa è l’opinione di ogni senatore, deputato e governatore con cui ho parlato in privato».

Intanto l’intelligence americana avvisa: come nel 2016 e nel 2020, Mosca ha lanciato un’operazione per influenzare Usa e favorire Trump, usando bot creati con l’intelligenza artificiale per diffondere la disinformazione soprattutto negli swing state, per alimentare le divisioni e minare il sostegno all’Ucraina.

