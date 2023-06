Anche cibo e certificati: il futuro delle edicole 

Non se la passano benissimo. Eppure sono un imprescindibile punto di riferimento dell’informazione. Da qui parte la crociata per il rilancio delle edicole. L’ultima è contenuta in una mozione (firmata da tre consiglieri comunali, Marcello Polastri, Loredana Lai e Aurelio Lai) che chiede la riqualificazione delle edicole in «punti vendita decentrati al servizio del turismo, dell’informazione e come fulcro del “villaggio globale”», scrive Polastri. «Un luogo dove sia possibile anche vendere alimentari, prodotti tipici della Sardegna, il tutto nel rispetto rispetto delle normative e dei regolamenti vigenti. In tal senso, verrebbe favorevolmente colta dai più anche (a titolo esemplificativo) la possibilità di fare la spesa in edicola all’ultimo minuto, di mettere su un pranzo o una cena acquistabili “sotto casa”, a chilometro zero». Non solo. «Le edicole potrebbero divenire “infopoint” se dotati di un monitor pubblicitario ed esponessero immagini di quei beni culturali fruibili della città, all’insegna di una maggiore valorizzazione della stessa», scrive ancora Polastri. In questo scenario futuro, «si possono prevedere anche servizi utili alla persona. Tra essi, sempre a titolo d’esempio, la possibilità di pagare una multa, richiedere e ottenere aiuto per una certificazione».

