Anche Bono è la casa di Carta 

Il sassarese Enea Carta, su Radical Prosport, si è aggiudicato il 3º Slalom Città di Bono, valido per il Trofeo Nord, la Coppa Italia di Zona 2 e Campionato Regionale Delegazione Sardegna Aci Sport.

Al pilota turritano, che aveva vinto anche la 1ª edizione della manifestazione, stavolta è bastata la 1ª manche per siglare il tempo di 2’15”06 che gli è valso il gradino più alto del podio assoluto di una gara con 44 classificati. Seconda un’altra vettura con le ruote coperte, il prototipo Elia Avrio di Giovanni Cannoni, che ha chiuso in 2’18”96 davanti alla Formula Gloria di Alberto Manca. Tra le storiche, vittoria di Domenico Manca (Renault Clio, in 2’35”35) davanti a Thomas Cucca (Peugeot 106), Matteo Seoni (Renault Clio).

«Siamo molto soddisfatti della gara e fieri che abbiano partecipato i migliori slalomisti sardi e anche piloti giunti da oltremare. Ringraziamo il Comune, l’Aci Sport, i piloti, il Collegio e il Direttore di Gara», ha sottolineato l’organizzatore Diego Pala, presidente di Bono Corse.

: 1) Enea Carta (Radical Prosport), 135,06 punti; 2) Giovanni Cannoni (Elia Avrio), 138,96; 3) Alberto Manca (Formula Gloria), 139,48; 4) Roberto Idili (I.R. Sport), 141,70; 5) Quirico Beccu (Yacar), 145,04; 6) Raffaele Giorico (Formula Gloria), 145,15; 7) Gianfranco Pira (Renault 5 Gtt), 146,46; 8) Giovanni Beccu (Calvino Sport), 146,70; 9) Quirico Fundoni (Calvino Sport), 146,93; 10) Lussorio Niolu(Radical Pro sport), 147,60.

