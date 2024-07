Anche Binaghi spinge Musetti con Djokovic 

A sostenerlo, nella storica semifinale contro Novak Djokovic ci sarà anche il presidente della Fitp, Angelo Binaghi, che si è precipitato a Londra per essere testimone dell’ennesimo miracolo tennistico italiano. Tiferà per Lorenzo Musetti con lo stesso trasporto con cui ha seguito ieri Jasmine Paolini: «Una sofferenza tra le peggiori degli ultimi 50 anni e ne abbiamo viste molte, di partite. Ma come si fa a non pensare in quei momenti che staresti per perdere la finale di Wimbledon dopo aver avuto due match point?», ha detto ieri dopo la semifinale femminile dei Championships. «Grande Jasmine, la fortuna è ancora dalla nostra parte», ha proseguito Binaghi. «Adesso tocca a Lorenzo Musetti, mi aspetto un altro grande match, ci sono tutte le condizioni. Lorenzo e Jasmine a questo punto non hanno niente da perdere, sono entrati nella storia. Sono certo che daranno tutto e faranno l'impossibile per farci sognare», ha concluso il n.1 federale.

Djokovic insegue il primo posto di Jannik Sinner, Musetti se vince sale al n. 14 (è già 16). La prima sfida (ore 14.30) è tra Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev: in palio anche il terzo posto Atp.

