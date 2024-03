Anche Andrea Piras scende dal Carroccio 

«Vai dove sei celebrato, non tollerato. Se non riescono a vedere il tuo vero valore, è tempo di ricominciare».

È il post pubblicato su Facebook da Andrea Piras, vice coordinatore della Lega in Sardegna e consigliere regionale uscente nella legislatura giunta ai titoli di coda, dove ha ricoperto il ruolo di presidente della commissione Autonomia.

Il messaggio di Piras è sibillino, ma le voci su un possibile addio al Carroccio si rincorrono da mesi, al punto che è dato per scontato - e imminente - un suo approdo all'Udc. La rottura di Piras con la Lega è pesante, considerati gli incarichi ricoperti nell'isola: oltre ad essere il secondo uomo di fiducia di Matteo Salvini dopo il coordinatore Michele Pais, Piras è coordinatore provinciale a Cagliari e coordinatore dei giovani del Carroccio.

L’ex consigliere regionale è comunque l’ultimo di una lunga lista di esponenti che lasciano per i mugugni interni al partito di Salvini, che tra l’altro, in prossimità della chiusura della campagna elettorale, fece visita alla sua sede politica. Tutto era iniziato, a legislatura in corso, con Sara Canu e, più avanti, con Annalisa Mele. Nel settembre del 2022 scese dal Carroccio Giorgio Todde, tra i fondatori del partito nell’Isola. Poco prima delle elezioni regionali è toccato a Mario Nieddu passare all’Udc, non senza qualche rimbrotto verso la Lega.

