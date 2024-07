Anche Alghero dice no alle pale offshore 

Anche ad Alghero, in Consiglio comunale, un ordine del giorno con carattere d'urgenza per bloccare l'assalto eolico. Lo ha depositato l'opposizione a firma Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia, Udc-Patto per Alghero e Prima Alghero, per impedire che nelle coste nord-ovest della Sardegna vengano realizzati indiscriminatamente impianti eolici offshore, così come impianti eolici e fotovoltaici a terra.

Il dito è puntato sul Progetto Mistral, tra Capo Mannu e Capo Marrargiu: 32 aerogeneratori con potenza complessiva di 480MW che occuperanno 326 ettari di concessione a mare. Chi sta già preparando delle osservazioni è il coordinatore regionale della Lipu, Francesco Guillot. «I cavi sono previsti alla “Vasca di Peppino”, poi la realizzazione di una prima centrale sul “Pianoro del Cantaro”», avverte, citando due dei posti di mare più cari agli algheresi. «Il tracciato dei cavi proseguirà su terreni agricoli, nelle strade vicinali di Sant’Anna, Sa Londra, Valverde e Carrabuffas», aggiunge Guillot secondo cui le pale, tra l’altro, potrebbero disturbare l’avifauna, senza contare gli effetti per l’habitat marino.

«Il Comune deve presentare le proprie osservazioni», avverte il coordinatore della Lipu, convinto che siano più efficaci di un ordine del giorno in Consiglio. «Abbiamo depositato questo ordine del giorno a fronte dell'inadeguatezza della cosiddetta “moratoria” messa in campo dalla Giunta Todde», si legge nella nota del centrodestra. «Bisogna scongiurare il rischio di commettere errori che compromettano il paesaggio e quindi il futuro sviluppo economico e sociale della Sardegna». Michele Pais, consigliere comunale e coordinatore della Lega è il primo firmatario. «Non si capisce perché la Sardegna dovrebbe deturpare il proprio territorio per produrre una quantità di energia che, non solo eccede di 30 volte il consumo totale della regione, ma non potrà neanche essere trasferita in Italia».

