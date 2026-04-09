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10 aprile 2026 alle 00:25

Anche Alcaraz chiude al terzo 

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Anche il Re cede un “partita”. Carlos Alcaraz ha sconfitto in tre set l'argentino Tomas Etcheverry negli ottavi di finale del Masters 1000 di Montecarlo, col punteggio di 6-1, 4-6, 6-3, dopo due ore e 23 minuti di gioco. Lo spagnolo affronta oggi ai quarti (ore 14) il kazako Alexander Bublik, che ha sconfitto il ceco Jiri Lehecka. Non è stato facile, per il numero 1 del mondo, superare il colosso argentino, che sarà uno dei protagonisti al torneo 175 di Cagliari alla fine del mese. La sfida, che ha quasi raggiunto le due ore e mezza, è sembrata in discesa nel primo set, quando Alcaraz non ha mai dato l’impressione di poter soffrire. Nella seconda frazione, Ectevherry ha strappato il servizio al terzo game ed è riuscito a mantenere il vantaggio fino a chiudere sul 6-4. Nel terzo set un break al secondo game ha consentito ad Alcaraz di andare a chiudere una partita che non si era messa benissimo. Oggi la sfida-spettacolo con Bublik, che quando non ha nulla da perdere diventa pericolosissimo. Gli altri match: Zverev ha superato Bergs 6-2, 7-5, Auger-Aliassime ha vinto con Ruud 7-5, 2-2 e ritiro (problema al polpaccio), Bublik ha superato Lehecka 6-2, 7-5 e De Minaur ha battuto Blockx 7-5, 7-6.

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epa12877037 A Lebanese army soldier stands next to a destroyed residential building the day after an Israeli airstrike in the Ain Mreisseh neighborhood of Beirut, Lebanon, 09 April 2026. At least 182 people were killed and more than 890 others injured after Israeli airstrikes hit multiple locations across Lebanon on 08 April, the Lebanese Ministry of Health reported. Israel launched a large-scale attack across Lebanon, including central Beirut, a day after the US and Iran agreed to a ceasefire. The Israeli government said the ceasefire does not cover Lebanon and that strikes on Hezbollah locations will continue. EPA/WAEL HAMZEH
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