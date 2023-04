Anche a Sestu esplode la padel mania 

Un comune da 20 mila abitanti, e due impianti da Padel. Anche a Sestu, che vanta già un gran numero di associazioni sportive, sono in tanti ad aver scelto questo sport parente del tennis che può garantire spettacolo e divertimento. Dietro al campo da calcio in via Dante Alighieri, ecco quelli di padel del club Sesto Miglio, regno di Massimo Mattana, 51 anni. «Ho aperto spinto dagli amici, siamo tutti uniti dalla passione per questo sport. Era il 2020, e non c’era nessuno spazio per giocare, bisognava andare a Cagliari».

Duecento tesserati

Una scelta di successo. «Certo, il Covid si è messo di mezzo, ma quando la situazione si è calmata, la gente è arrivata di corsa. Ora abbiamo tra i centocinquanta e i duecento tesserati. C’è la nostra accademia per i bambini e quelli per chi è sopra i cinquant’anni». Sul campo, si dà da fare l’istruttore Riccardo Pieretti, 49 anni: «Ho iniziato due anni e mezzo fa. Sono un appassionato di tutti gli sport, e questo si riesce a giocare a tutti i livelli, divertendosi». Pieretti ha già girato il mondo con la racchetta da Padel in mano: «sono stato in Spagna più volte per fare corsi e per giocare, lì è il regno del padel, insieme all’Argentina».

Testa e fisico

Perché guai a chiamarlo un tennis semplificato. «È tutta un’altra cosa», dice Pieretti annuendo con convinzione. «È uno sport di tanta fisicità ma anche di tanta testa, anche se al primo approccio è semplice». L’obiettivo per il futuro? «Bisogna continuare a puntare sui giovanissimi perché saranno i campioni di domani. Io alleno tanti bambini, e loro lo adorano, si divertono e si sentono subito stimolati a migliorare».