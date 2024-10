Anche a Dolianova e Guamaggiore sono pronti a installare i cartelli  

“Non ci sono aree idonee a Orgosolo” non è solo un cartello appeso all’ingresso del paese. Il sindaco Pasquale Mereu lo aveva annunciato in tempi non sospetti, ma ha atteso il giorno dopo il no della maggioranza alla procedura d’urgenza per la Pratobello 24, che aveva consegnato il 2 ottobre in Consiglio regionale pronta all’uso con quasi 211mila firme, per scatenare il suo gesto eclatante. E presto, da una rapida consultazione nei Comuni, altri sindaci potrebbero seguire la strada di Orgosolo. Plaudono al gesto di Mereu comitati, coordinamenti e presidi. Davide Fadda, del presidio del popolo sardo del porto di Oristano, non usa mezzi termini: «È un atto politico», dice, «una risposta pacifica all’iniziativa dei capigruppo della maggioranza e a chi tenta di dare priorità al ddl aree idonee affossando la Pratobello».

La protesta

Il primo pronto a replicare l’iniziativa è il sindaco di Guamaggiore Nello Cappai, per curriculum tra i primi cittadini in carica con maggiore anzianità di servizio in Sardegna: «Condivido l’impostazione contro l’assalto eolico», spiega Cappai, che è stato a lungo anche consigliere regionale. «A breve mi adopererò per sistemare un cartello in cui si segnala che non ci sono aree idonee nel nostro territorio». E poi: «La Regione dovrebbe combattere accanto ai comitati la speculazione energetica, ma ho come la sensazione che la maggioranza si stia incuneando in una situazione di non facile gestione. Per questo», conclude Cappai, «invito tutti a una seria riflessione».

La decisione

Lo stesso farà il sindaco di Dolianova, Ivan Piras che, tra l’altro, è consigliere regionale di Forza Italia: «Per noi la linea della Pratobello 24 è la pietra miliare di un percorso che dovrà portare l’Isola a una transizione ecologica vera», osserva Piras. «Il testo, come abbiamo chiesto in Consiglio regionale, avrebbe dovuto ottenere la discussione con procedura d’urgenza. E per questa negazione, dal sapore politico tutt’altro che vago, ora molti sindaci, sull’esempio di quello di Orgosolo, attueranno iniziative dimostrative come l’apposizione di cartelli in cui si esclude la presenza di aree idonee nei territori comunali. Io lo farò nei prossimi giorni, per ribadire il no fermo a una speculazione senza precedenti». Altri sindaci si sono invece limitati a dichiarare l’assenza di aree idonee.

I casi di Sinnai e Mandas

«A Sinnai abbiamo detto dall’inizio che non ce n’erano, se non per l’autoconsumo e le comunità energetiche», dice Barbara Pusceddu, sindaca di centrosinistra. «Tuttavia, ancora non abbiamo avuto risposta sul mega impianto che dei privati avrebbero voluto realizzare nel nostro territorio. Nella relazione che gli uffici hanno elaborato si escludono comunque eolico e fotovoltaico ai fini speculativi o che deturpino il territorio. E il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità un documento contro ogni tipo di speculazione energetica». Non appenderà cartelli il primo cittadino di Mandas, Umberto Oppus: «Noi abbiamo chiesto decreti di tutela della Soprintendenza per ognuno dei nostri 70 siti storici, archeologici e naturalistici», informa Oppus. «Oltre a questi, nel nostro territorio non c’è spazio: abbiamo strutturato una sorta di ragnatela di divieti. Le aree idonee servono alla valorizzazione del territorio e del paesaggio. Per altro Mandas ha già dato, con l’installazione da parte di privati di oltre trenta pale del cosiddetto minieolico». Il primo cittadino di Oliena Bustiano Congiu invece rileva: «Dal 2022 nel nostro Comune si parla di comunità energetiche, cioè da quando la questione non era ancora così sentita. Posto che sulle aree di pregio non si passa e che siamo contro ogni tipo di speculazione, penso che su questi temi siamo uno step avanti. In ogni caso, è giusto aprire un dibattito serio, perché ne va del nostro futuro».

I pareri

Intervenendo a Cagliari, anche la ministra del Lavoro Marina Calderone ha detto la sua sulle polemiche in atto: «Credo sempre che si debbano ascoltare le persone, soprattutto quando parliamo di temi come la transizione energetica ed ecologica in cui sono coinvolte direttamente». Infine, dal deputato e segretario di Forza Italia Sardegna Pietro Pittalis arriva un’esortazione ai consiglieri regionali: «Non sottovalutiamo quella grande iniziativa di popolo che va sotto il nome di Pratobello 24. Sono 210mila sardi che hanno espresso il loro punto di vista, noi dobbiamo rispettarli», ha argomentato il parlamentare azzurro. «Non possono essere liquidati come faceva il Re Sole in tempi di monarchia assoluta. La legge la fanno i sardi, cara presidente Todde».

