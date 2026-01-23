Anche 3.540 bimbi in fila all’Ascot 

L’emergenza non arretra di un millimetro. Ascot sovraffollati tra pazienti che stanno male e chi aspetta ore per una ricetta e 3.540 bambini senza pediatra. «Per loro apriamo tre Ascot», annunciano dall’Asl 5.

Pediatri fantasma

Nessuno prende il posto dei pediatri andati in pensione e così 3.540 bambini (zero-14 anni) sono senza cure: 1.558 piccoli nel distretto di Oristano, 1.695 in quello di Ghilarza-Bosa e 287 ad Ales-Terralba. Per tamponare questa emergenza la direzione dell’Asl 5 sta avviando un progetto sperimentale per aprire un Ascot pediatrico in ciascuno dei distretti e sono già state raccolte le adesioni di alcuni pediatri in pensione. «Registriamo anche la disponibilità di Gaia Serrau, operativa nell’ambito 1 del distretto di Oristano, che non ha ancora raggiunto il limite massimo di mille pazienti, ad accogliere anche i bambini residenti in altri ambiti territoriali, previo rilascio del nullaosta. Che deve essere richiesto direttamente alla professionista solo via e-mail (gaiaserraupediatra@gmail.com)».

La direttrice

«Comprendiamo bene le esigenze e le preoccupazioni delle famiglie e siamo al loro fianco nella ricerca di soluzioni che ci permettano di affrontare un’emergenza, quale è la carenza di medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, che verosimilmente si protrarrà nel medio e lungo termine», afferma la direttrice generale della Asl di Oristano Grazia Cattina.

Via Carducci

Nei giorni scorsi 7 medici in pensione hanno firmato il contratto predisposto dall’Asl 5, per garantire le aperture nel 2026 degli Ascot. Una decisione però che non convince fino in fondo l’Associazione regionale ex esposti amianto. Il giudizio è netto: bene il tentativo di tamponare l’emergenza, ma così non si risolve il problema.

«L’Ascot è nato per far fronte alla carenza dei medici di base come soluzione temporanea, non per diventare una risposta definitiva e strutturale», ribadisce il presidente Giampaolo Lilliu, che rimette al centro i numeri dell’emergenza: circa cinquemila cittadini sono ancora senza medico di famiglia. «È a loro che bisogna dare una risposta concreta, perché il diritto alla cura non può restare sospeso», sottolinea. Non solo. L’associazione continua a raccogliere segnalazioni sulle difficoltà quotidiane dell’Ascot di via Carducci, soprattutto per i tempi di attesa legati all’afflusso di pazienti. «Le lamentele non si fermano – spiega Lilliu – e raccontano di una situazione che rischia di esplodere».

La proposta

Una criticità già evidenziata in passato oggi viene accompagnata da una proposta considerata risolutiva: permettere ai medici Ascot di gestire online le prescrizioni dei farmaci di uso quotidiano. «Così si eliminerebbe circa il 70% delle presenze in ambulatorio», rimarca il presidente. L’associazione chiede ora che quella soluzione non resti lettera morta. In alternativa, servono «altre misure e azioni efficaci» per ridurre le attese.

