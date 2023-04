Ancelotti vede grande equilibrio tra Milan e Napoli  

Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid che domani sera alle 21 ospita il Chelsea al Santiago Bernabeu, non avrà troppo tempo per preoccuparsi delle sue due ex squadre che si affrontano nei quarti di Champions League, Milan e Napoli. Ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1 ha spiegato cosa si dice in questi casi nello spogliatoio prima della partita: «In questo tipo di partite i giocatori sentiranno la pressione, saranno motivatissimi, quindi non c'è bisogno di fare discorsi motivazionali. Il discorso da fare è legato alla strategia della partita, cercando di dare indicazioni chiare e semplici ai giocatori, per farli sentire coinvolti e partecipi: è un modo anche per stemperare un po’ la pressione che inevitabilmente queste partite ti mettono addosso».

Verso Istanbul

Facile intuire, nel derby italiano, da che parte stia Ancelotti, che dopo il sorteggio ha sentito Maldini e gli ha dato appuntamento a Istanbul: «È stato soprattutto un augurio al Milan al quale sono affezionato. In realtà Milan-Napoli sarà una partita molto equilibrata e molto incerta. Sarebbe bello ritrovarsi a Istanbul? Per il Real sì, credo anche per il Milan, ma tutti vogliono arrivare a Istanbul».

Verso San Siro

Le due squadre italiane si avvicinano alla sfida di domani sera al “Meazza” (ore 21, arbitro il rumeno Istvan Kovacs) con stato d’animo diverso. Il Napoli ha praticamente messo in ghiaccio il terzo scudetto con la vittoria di Lecce ha come principale obiettivo quello di recuperare attaccanti: Victor Osimhen, Giovanni Simeone e Giacomo Raspadori, che si è fermato ieri. Il Milan ha invece pareggiato in casa a Empoli e ha un po’ perso quell’abbrivio emotivo garantito dalla clamorosa vittoria del “Maradona”. Quel 4-0 costringe Spalletti e i suoi a reagire e guasta un po’ l’effetto-sorpresa. Gli azzurri restano favoriti ma i rossoneri sanno che sono battibili e proveranno a ribadirlo domani. Di sicuro, rispetto a quella, le due sfide di Champions saranno molto, molto diverse.