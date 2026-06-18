Ancelotti, serve la vittoria 

L'imperativo ora è vincere. Alla vigilia della seconda partita del Gruppo C contro Haiti - stanotte alle 3 (ora italiana) - il Brasile guidato da Carlo Ancelotti sente la pressione dopo il pareggio per 1 a 1 con il Marocco. Un eventuale passo falso potrebbe compromettere il cammino dei verdeoro. L'avversario, tuttavia, sembra cucito su misura per le attuali esigenze della Seleção, a riconoscere il livello attuale della quale ai Mondiali è stato Danilo, difensore ex Juventus, Manchester City e Real Madrid ora tornato in patria per vestire la maglia del Flamengo: «Non abbiamo la stessa maturità di Francia e Argentina», ha ammesso, «il che non vuol dire che non possiamo fare una buona figura, vincere o andare lontano. Dobbiamo forse accettare un altro meccanismo di gioco, permettendo che il possesso palla e il comando del gioco siano dell'avversario. Per me questo vuol dire maturità».

Anticipazioni

Per il match che si giocherà a Philadelphia davanti a 69mila spettatori, Ancelotti potrebbe schierare un 4-2-4 o un 4-3-3, almeno secondo quanto emerso negli ultimi allenamenti. Probabili alcune modifiche alla formazione rispetto a quella che ha affrontato il Marocco. Danilo potrebbe partire da titolare, il centrocampo dovrebbe essere confermato con Paquetà, Casemiro e Bruno Guimarães. Cunha potrebbe prendere invece il posto, nell'undici iniziale, di Igor Thiago. Possibile che Ancelotti lasci in panchina, anche questa volta, Endrick: il 19enne del Lione (di prorietà del Real Madrid) non è entrato nella prima partita e cresce la pressione dei tifosi per schierarlo. A partire dall'ex goleador Romario, che in un video che circola sui social non si capacita della sua esclusione. Ancelotti in ogni caso dovrà continuare a fare meno di Neymar Jr, tornato ad allenarsi in seguito all'infortunio al polpaccio destro.

I caraibici

Per quanto riguarda Haiti, si presenta alla sfida con il Brasile dopo aver perso la prima partita con la Scozia di McTominay per 1-0. Anche un gol potrebbe bastare ai giocatori per provare a portare gioia - dopo 52 anni di assenza dai Mondiali - a una popolazione stremata dalla violenza delle gang e da quella che lo stesso segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, in visita in queste ore nel Paese, ha definito «una crisi umanitaria di proporzioni straordinarie, alimentata dall'insicurezza». «Cadere è permesso, rialzarsi è obbligatorio. Si torna alla battaglia», ha scritto sui social Wilson Isidor, il 25enne stella della squadra in forza al Sunderland. Magari ricominciando dalle occasioni da gol create contro la Scozia negli ultimi 20 minuti.

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