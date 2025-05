Ancelotti perde il suo “ultimo” Clasico 

Barcellona. Ancelotti perde quello che con ogni probabilità sarà il suo ultimo Clasico («l’ultimo della stagione...», dribbla lui) e il Barcellona blinda lo scudetto, con un 4-3 che stavolta - a differenza della serata Inter - fa sorridere Flick. La rimonta, da 0-2 stavolta riesce, contro un Real che, parola di Ancelotti, «ha attaccato molto bene, ma ha difeso male». Molto meglio funziona il catenaccio di Carletto sul futuro: in Spagna tutti sono certi che a giorni il tecnico italiano ufficializzerà il suo addio alle merengues, e il Brasile sogna, ma lui evita ogni riferimento. «Ultimo Clasico? Io penso a giocare e vincere le tre partite di Liga che rimangono. Se questa stagione può “sporcare” la mia esperienza al Real? Valutate voi...».

È stato comunque un clasico spettacolare, il quarto vinto in stagione dai catalani, a chiudere di fatto i giochi per il titolo della Liga 2025 a favore del Barcellona. Al Montjuic Yamal e compagni battono in rimonta 4-3 il Real Madrid ed a tre giornate dalla fine salgono a +7 sui blancos. Mbappé realizza una tripletta, arriva a 39 reti in totale (27 nella Liga) ed infrange il record di miglior marcatore nella prima stagione al Real che apparteneva a Ivan Luis Zamorano. I catalani erano però andati sotto 2-0 dopo appena 14 minuti. Per il Barcellona replicano Garcia, la stella Yamal, e due volte Raphinha. Finisce 4-3: come nel maggio 2023, i blaugrana possono vincere il titolo in casa dei rivali cittadini dell’Espanyol, avversari del prossimo e terzultimo turno.

