Ancelotti non sbaglia: Real Madrid campione 

Rabat. Nella notte di rabat brillano le stelle del Real Madrid. Come da pronostico, la squadra di carlo Ancelotti (al 24° titolo conquistato in carriera) si è imposta nella finale del Mondiale per Club, battendo gli arabi dell’Al Hilal per 5-3. Per i blancos è l’ottavo successo in questa competizione, il sesto per Toni Kroos, ieri titolare.

Le doppiette di Vinicius Junior (che ha aperto e chiuso lo score) e Valverde (dieci gol stagionale, come chiedeva Carletto), sono state completate dal gol del Pallone d’oro, Karim Benzema. Per la squadra di Ramon Diaz, che ha tenuto il campo con onore, reti di marega e (due) di Vietto, tra i migliori in campo.

Nella finale per il terzo posto, riscatto del Flamengo che ha battuto 4-2 l’Al Ahly, rimasto in dieci: a segno due volte su rigore Gabigol (ex Inter) e due Pedro (ex Bologna). Doppietta anche per Abdelkader.

