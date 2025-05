Ancelotti: il Brasile, sfida importante 

«Dal 26 maggio sarò l'allenatore del Brasile, è una sfida molto importante». Mancavano solo le prime parole di Carlo Ancelotti per dare il varo all'avventura del tecnico italiano alla guida del Brasile. Un arrivo che divide i tifosi brasiliani tra chi ha qualche perplessità, come l'ex campione Walter Casagrande, e chi come Paulo Roberto Falcao è sicuro invece che Carletto sia la scelta giusta per risollevare la Selecao. L'allenatore nato nella piccola Reggiolo è già pronto a partire per la nuova avventura in Sudamerica. Addirittura, il tecnico si sarebbe già attivato in vista delle prime convocazioni di inizio giugno. I media brasiliani citano anche una videochiamata con Neymar per accertarsi sulle sue condizioni fisiche dopo l'infortunio di un mese fa. Ma le voci in Brasile si moltiplicano: si parla di un ritorno in nazionale di Casemiro, suo pupillo al Real ed ora al Manchester United. L’importo dell'ingaggio, secondo Globo Esporte, per il nuovo ct dovrebbe essere di 10 milioni netti l'anno. In più, dovrebbe avere un premio di 5 milioni in caso di vittoria del Mondiale.

L’emozione

Ancelotti è apparso emozionato nella conferenza stampa di presentazione della gara di Liga tra Real e Maiorca. Quasi non avrebbe voluto parlare della Selecao, concentrandosi sui blancos: «Voglio concludere bene quest'ultimo tratto di questa fantastica avventura qui - ha detto ai giornalisti che chiedevano un commento sulla Selecao - Sono felice, se oggi non ci fosse stata questa conferenza stampa sarebbe stato fantastico - ha detto - Non aggiungo altro per rispetto dei tifosi del Real: di questa squadra sarò sempre tifoso».

