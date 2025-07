Anbeta brilla nella notte “des Étoiles” 

“La Nuit des Étoiles” prosegue nel segno della continuità. Sarà Anbeta Toromani a fare da madrina al galà di danza in programma sabato 26 luglio alle 21.30. La ballerina, già concorrente e giudice del talent show “Amici” di Maria De Filippi, farà nuovamente da padrona di casa nel palco di piazza Crispi a Olbia, il teatro a cielo aperto che ha già consacrato l’evento all’attenzione della critica e del grande pubblico.

A settimane dall’appuntamento con l’élite della danza si profila già il tutto esaurito. Un successo dovuto non solo al ricordo delle intense emozioni della scorsa edizione, ma soprattutto dal nuovo straordinario cast scritturato dalla direttrice artistica Mavi Careddu: dieci stelle internazionali tra cui spicca l’étoile dello Staatsballett di Berlino Polina Semionova. I biglietti resteranno in vendita fino a esaurimento dei posti, sia online nell’apposita sezione Ticketing sul sito dell’evento, sia fisicamente a Olbia da Stage One, in via Gabriele D’Annunzio, 1.

RIPRODUZIONE RISERVATA