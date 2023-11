“Anatomia di una caduta” per un legal di alto livello 

Colpisce sempre quando un genere cinematografico riesce a rinnovarsi anche dopo molti titoli alle spalle, allo stesso modo di quanto avviene per la letteratura o per la musica. Si può parlare di innovazione non solo avvalendosi di un’idea originale, ma rispettando i principi della categoria di riferimento per rimodellarli senza il timore di spiacevoli disequilibri. In questa esatta collocazione, il thriller a carattere giudiziario torna a risplendere con “Anatomia di una caduta”, vincitore della Palma d’Oro alla scorsa edizione del Festival di Cannes. L’ultima fatica della regista Justine Triet ricostruisce con scrupolosità scientifica i fatti legati a un tragico incidente domestico, intrecciando lo svolgimento delle indagini all’ambiguità delle deposizioni.

La storia

Nel confronto strategico fra chi tenta di dimostrare la propria innocenza e chi non scende a patti pur di prevalere in sede di processo assistiamo alla storia di Sandra e Vincent, una coppia di scrittori che insieme al figlio Daniel alloggia in una baita situata in una località montana della Francia. Un giorno come tanti, il corpo di Vincent viene ritrovato a terra coperto di sangue e con segni di evidenti lesioni. La scrittrice scopre dell’accaduto spaventata dalle urla del figlio, e passa poco prima che intervenga la polizia per compiere le opportune verifiche. Per ricevere assistenza decide di rivolgersi a un vecchio amico ed esperto avvocato, che prende subito a cuore la situazione consigliandola in ogni aspetto della sua tutela. Le circostanze appariranno fin dal principio estremamente complesse, costringendo Sandra a difendersi da ogni potenziale accusa determinata nel far valere il proprio alibi in tribunale, nei confronti dell’informazione e dell’opinione pubblica. Adoperando un registro stilistico estremamente sobrio che predilige la chiarezza dei piani d’ascolto al saliscendi delle riprese, la fenomenologia del dramma testimonia con cinico realismo quanto la gravità di un fatto accidentale possa avere conseguenze perfino più terribili. In questa condizione di tragica impotenza, l’escalation di arringhe del pubblico ministero, deposizioni e sensazionalismi mediatici assumono una credibilità senza precedenti, ove il gioco delle parti incede in uno scontro dialettico che volta per volta aumenta il carico di tensione.

Una grande prova

La veridicità dei mezzi visivi trova così il suo incastro ideale in una sceneggiatura senza intoppi, perfettamente delineata nella chiarezza dei contenuti e capace di trascinare lo spettatore con un tasso di coinvolgimento che non si fa fatica a definire ipnotico. Ciò è reso possibile grazie anche alle prove artistiche degli interpreti, fra cui soprattutto la protagonista Sandra Huller emerge in prima linea animando con stupefacente intensità - tanto nelle dichiarazioni processuali quanto nei momenti di maggior trasporto emotivo - il dramma di un’imputata avvilita, spaesata e determinata nel volersi fare giustizia. Con una spietata lente d’ingrandimento sulla psiche umana e sulle insidie del sistema, “Anatomia di una caduta” trova nel suo iperrealismo un ritrovato senso di brivido e inquietudine come non capitava da tempo alla sua tipologia d’appartenenza, riuscendo perciò a distinguersi nell’eccezionale qualità di opera unica e del tutto inconfondibile.