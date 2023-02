Anatomia di un femminicidio 

Uccisa senza pietà, per gelosia e per soldi. Soppressa e fatta sparire, come nel 1999 successe all’imprenditore Roberto Baldussi. Speranza Ponti è vittima tante volte, ma tutte le volte in quanto donna. Perché voleva essere rispettata dal suo uomo, perché non accettava di non essere pagata da lui per il suo lavoro, perché non voleva essere la cassa continua del suo compagno, perché aveva deciso di sentirsi di nuovo con il suo ex marito, e tutto questo la ha uccisa. Lo dicono le motivazioni della condanna all’ergastolo della Corte d’Assise di Sassari, la sentenza del 15 novembre dell’anno scorso a carico di Massimiliano Farci (56 anni, di Assemini), compagno della vittima. E giudici (la corte era presieduta da Massimo Zaniboni) hanno segnalato i punti di contatto con il primo omicidio commesso da Farci, l’eliminazione (1999) di Roberto Baldussi. In particolare, il movente della “predazione” (nel caso di Baldussi, l’oggetto di interesse era un'auto sportiva, una Lotus) e l’occultamento del cadavere. Ma quello di Speranza Ponti, sempre stando alle motivazioni, è un femminicidio a tutti gli effetti. Gli argomenti più importanti a sostegno delle loro conclusioni, i giudici li traggono proprio dalle parole di Farci, dette fuori e dentro l’aula della Corte d’Assise.

«Sente di nuovo il marito»

I soldi di Speranza Ponti erano l’ultima carta da giocare per Farci, gli restavano solo quei soldi per non vedere cancellata la sua pizzeria di Alghero (a fine novembre del 2019 in crrisi e prossima alla chiusura). Lo sanno tutti nella cerchia degli amici della vittima e Speranza, poche settimane prima di morire, lo dice apertamente: «Se non mi paga lo lascio». Lei non incassava lo stipendio per il suo lavoro in pizzeria e, anzi, si svenava per sostenere finanziariamente il compagno. La coppia è in crisi e i giudici (accogliendo la tesi dei pm Angelo Beccu e Beatrice Giovannetti) collocano nella tarda serata del 5 dicembre del 2019, il delitto. La gelosia, dicono le motivazioni dell’ergastolo, è alla base del femminicidio. Mentre Speranza è sotto la doccia, arriva una notifica sul suo cellulare, è l’ex marito che chiede: «Come mai non mi hai chiamato ieri? Ti ho aspettato tanto». È la condanna a morte per la donna, che era nata a Uri e aveva 49 anni. Viene uccisa e il corpo gettato in aperta campagna. I giudici segnalano che le tracce elettroniche del telefono di Farci collocano l'uomo, dopo il delitto, nella zona di Monte Carru, dove sarà trovato il cadavere di Speranza. Ora il difensore di Farci, l’avvocato Daniele Solinas, potrà valutare il ricorso in appello.

