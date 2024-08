Anas: gli incidenti? Colpa di chi guida 

Nelle strade statali 126 e 197 negli ultimi due anni ci sono stati sei incidenti mortali (due nelle ultime settimane) più altri che hanno causato gravi ferite alle persone coinvolte nei sinistri. Realizzate su tracciati degli anni ’50 e asfaltate dieci anni dopo, le due strade sono state più volte indicate come concausa, accanto alla disattenzione, della perdita di vite umane; e, con le strade, è stata messa spesso sotto accusa l’Anas, la società per azioni che si occupa di infrastrutture e arterie di interesse nazionale.

«Come ente gestore delle strade statali - fa sapere l’azienda - Anas ha il compito di assicurare le condizioni per una corretta circolazione sia mediante interventi manutentivi periodici che adeguamenti strutturali, quando necessari. A questi si aggiunge il lavoro costante del proprio personale con la vigilanza giornaliera delle arterie. Queste attività riguardano anche la Statale 126 “Sud Occidentale Sarda” in questi mesi al centro di un Piano di manutenzione delle pavimentazioni, insieme alle Statali 130 e 293, per un valore complessivo di circa 4 milioni di euro. Per ottenere una riduzione degli incidenti e soprattutto della gravità di questi, tuttavia, è assolutamente necessario che vengano rispettati i limiti di velocità, sia dagli autoveicoli che dai motocicli, tenere sempre allacciate le cinture di sicurezza per i passeggeri delle auto e indossare il casco per i motociclisti, evitare distrazioni alla guida ed essere sempre nelle migliori condizioni psico-fisiche. Ciò si ottiene anche mediante l’educazione stradale nelle scuole e in ogni occasione sia possibile divulgare messaggi specifici in tal senso».

Tracciati obsoleti

Le casistiche più frequenti sulle cause degli incidenti derivano da comportamenti scorretti. «I sinistri - conferma Sandro Usai, titolare di un’agenzia di assicurazione – accadono per la somma di vari fattori: velocità, disattenzione, imprudenza sono concause dei sinistri. Spesso i conducenti si fidano eccessivamente dei dispositivi tecnologici montati sui veicoli: sulla carta dovrebbero dare più sicurezza, invece a volte risultano fatali nei sinistri. Detto ciò, le strade hanno dimensioni e caratteristiche degli anni ’60, attualmente per la tipologia e dimensioni dei veicoli circolanti e per il traffico sono carenti».

Alcol e stupefacenti

Dati statistici e informazioni sulle cause degli incidenti sono di estrema importanza per descrivere il fenomeno, le circostanze legate allo stato psicofisico alterato (stato di ebbrezza e uso di sostanze stupefacenti e psicotrope) sembrano sempre più frequenti. Malgrado le norme prevedano la possibilità di rifiuto, da parte dei conducenti coinvolti, di sottoporsi agli accertamenti sullo stato psico-fisico (stato di ebbrezza da alcol o stupefacenti), i dati dell’Istat sostengono che circa il 50 per cento dei casi dipende da uno stato fisico del conducente non idoneo alla guida.

Incroci pericolosi

Oggi in pensione, Franco Garau per tanti anni ha fatto l’assicuratore ed è un conoscitore della realtà delle strade locali: «Frequentemente la cronaca riporta di incidenti stradali che dovrebbero ricordarci una responsabilità maggiore quando si guida di un veicolo. Le strade del Guspinese, la 197 e 126, in particolare la strada che porta a Sa Zeppara e Terralba, in questi ultimi anni sono state teatro di numerosi incidenti, anche mortali: alcuni sono dovuti alla guida sconsiderata, all'uso di cellulari, al mancato rispetto della distanza di sicurezza. La 126 è particolarmente pericolosa, a causa di vari incroci, in particolare quello con la Provinciale per Pabillonis e quello di Sa Zeppara verso San Nicolò d'Arcidano che necessita di una rotonda per far decelerare i veicoli e regolare il traffico sempre crescente di questa importante strada statale».

