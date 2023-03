Anas-Comune, pace fatta sulla 126 

Deposte le armi, i vertici dell’Anas e l’amministrazione comunale hanno iniziato a dialogare e l’intesa è stata raggiunta. «Il primo passo – dice il sindaco Paolo Salis – è stato l’accordo sui percorsi alternativi al senso di marcia vietato che conferma quello che per anni è stato lo spostamento provvisorio del transito nelle vie Gramsci, Fratellanza Operaia e Dante. Superato l’ostacolo, piena condivisione sulle procedure da seguire e sui compiti di ciascuno». A breve il nulla osta per l’istituzione ufficiale che chiude il cerchio su una questione che per anni ha diviso il paese sul divieto di transito per chi proviene da Guspini verso la Costa Verde. Soddisfatto il primo cittadino: «Ripartiamo da zero col vantaggio di avere alle spalle una lunga esperienza che ci consente di intervenire sul resto delle strade cittadine per eliminare i disagi che le famiglie hanno segnalato a partire dal 2012, anno di nascita del senso unico».

Pace fatta e polemiche archiviate. Nel giro di pochi giorni si è chiusa la lunga contesa combattuta a suon di atti amministrativi e giudiziari tra il Comune di Arbus e l’Anas. Al centro del contendere la Statale 126 che attraversa il centro abitato e prende il nome delle vie Repubblica, Libertà e Costituzione. Avviato l’iter che ufficializza l’istituzione definitiva del senso unico, l’obiettivo comune «è proteggere gli automobilisti e i pedoni che percorrono la strada principale che taglia in due la cittadina». Resta la delusione dei tanti, tra loro alcuni negozianti, che non hanno condiviso la novità e che ora si dovranno rassegnare al senso unico.

Il progetto

La deviazione

Nel 2008 il Comune avviò uno studio sulla viabilità interna, accompagnato dai pareri di Prefettura, carabinieri, Arst e Anas. L’obiettivo era istituire il senso unico di marcia limitatamente ai mezzi pesanti nella direzione da Guspini verso il mare e adeguare la viabilità alternativa col dirottamento del traffico sulla bretella costituita dalle vie Gramsci, Fratellanza Operaia e Dante. Le stesse che ora accolgono tutto il traffico veicolare. Come allora condivise da Anas.

I malumori

E se in Comune si festeggia la pace, non tutto il paese brinda allo stop del doppio senso di marcia. Delusione fra coloro che fino alla fine hanno sperato e lottato con manifestazioni, lettere scritte e incontri aperti in Consiglio comunale. «Come presidente del centro commerciale naturale – dice Paolo Concas – so che le divisioni restano. Ciascuno misura la questione in base alle proprie esigenze. Personalmente ritengo che le scelte vadano discusse, ma poi serve adeguarsi alla maggioranza. L’impegno comune è collaborare alla ricerca di soluzioni migliorative». Il consigliere di minoranza, Agostino Pilia, commenta: «Prima di ufficializzare il provvedimento, la Giunta avrebbe dovuto definire tutta la viabilità interna, soprattutto quella attorno al nuovo percorso, magari realizzando degli anelli a senso unico che evitano percorsi chilometrici ai residenti per arrivare a casa».

