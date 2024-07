«Anas chiude il ponte Sa Codina senza trovare una alternativa» 

La Barbagia-Mandrolisai insorge contro il rischio chiusura, per messa in sicurezza, del ponte di “Sa Codina”, fra le statali 128 e 125, e chiede ad Anas la realizzazione di una viabilità alternativa. Con una lettera indirizzata ai vertici e alla presidente della Regione Alessandra Todde, la Comunità montana insieme ai Comuni di Tiana e Ovodda, segnala la preoccupazione di tutti gli amministratori e chiede un incontro per valutare una soluzione alternativa.

«Dalle comunicazioni e interlocuzioni informali - scrivono i sindaci - risulta che l’attraversamento verrà chiuso e non sarà individuato uno alternativo. Non sono chiarite le modalità delle manutenzioni e la durata dei lavori». Da qui l’affondo: «Tutto ciò appare inaccettabile. Non appare sensato che sia disposta la chiusura del ponte senza individuare una strada alternativa che possa svolgere la medesima funzione e assicuri la percorribilità». Gli amministratori richiamano gli innumerevoli disagi che il territorio affronterebbe raddoppiando i chilometri: «Gran parte dell’utenza che necessita di cure utilizza quella via per arrivare all’ospedale di Sorgono e sarebbe costretta a fare variazioni che potrebbero essere dannose». La proposta è di individuare «una bretella alternativa, in prossimità della statale 128» e di un incontro operativo, presente la Regione. In caso contrario, l’annuncio di una class action contro Anas.

