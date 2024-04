«Analizziamo la proposta per il Parco» 

Bisogna ancora attendere per sapere chi gestirà il Parco dei suoni e per quanto tempo. L’associazione "Insieme per Riola" ha ricevuto la proposta del Comune: «Analizzeremo la documentazione con i nostri legali - ha detto il presidente Andrea Ponti - Ci vorrà tempo». È vero però che ormai tanti concerti sono stati già calendarizzati in altre zone della provincia: «Per ora è difficile capire cosa succederà - ha detto ancora - Salvare la stagione sarà dura». L’associazione ad aprile 2017 aveva vinto il bando per gestire la struttura fino al 2023. La musica però si è interrotta nel 2020 per la pandemia e poi per i lavori di messa in sicurezza della struttura. Ora il Comune propone all’associazione di occuparsi della manutenzione straordinaria degli immobili all’interno del Parco per la messa in funzione. Questo alla luce dei 19 mila euro di debito che la stessa ha con l’Ente per il mancato pagamento dell’energia elettrica. In questo modo recupererebbero gli anni persi. Altrimenti resterebbero solo 4 mesi, la durata dei lavori. ( s.p. )

