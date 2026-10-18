SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Villamar.
19 ottobre 2026 alle 00:24

Analisi sui reperti di tre campagne di scavo 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

La ricerca nel sito punico di Villamar continua. In programma due interventi scientifici sui reperti rinvenuti nelle ultime tre campagne di scavo (2023-2025), coordinati dalla direzione tecnica del Comune, che si concentreranno su ambiti specifici ma complementari.

Elisa Pompianu curerà lo studio dei reperti materiali, occupandosi della documentazione, della digitalizzazione e dell'elaborazione dei dati relativi all'intero corpus dei manufatti e dei materiali ceramici recuperati. Stefania Giarrusso, invece, condurrà uno studio antropologico attraverso l'analisi osteologica di una selezione dei resti umani rinvenuti nella necropoli. Il lavoro, della durata di almeno sei settimane, sarà al centro di una relazione antropologica sulla popolazione sepolta nel sito.

«Sono attività propedeutiche alla prosecuzione delle indagini archeologiche e, in prospettiva, alla possibilità di programmare nuove campagne di scavo nella necropoli», spiega Pompianu. Presto prenderanno il via gli interventi di restauro affidati alla professionista Maura Mereu, che riguarderanno una selezione dei reperti mobili recuperati negli ultimi tre anni di scavo. Infine, alle attività prendono parte altri collaboratori, tra specializzandi e professionisti che sono già in possesso di specializzazione.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A

A Monza una curva rossoblù

l Gaggini
L’emergenza

Nuova guerriglia a Milano Assalto ai negozi, 160 fermati

Ancora violenze in centro, pietre sui poliziotti Tra i manifestanti sono moltissimi i minorenni 
Far West

Assalto all’armeria, inferno di fuoco

Sparatoria a Sardara tra i banditi e il padre 79enne della titolare del negozio di via Ariosto 
Santina Ravì
L’appuntamento

«Facciamo soffiare  un “Bentu nou” sulla nostra Isola»

Sabato e domenica il congresso di Seu, la nuova realtà dell’emigrazione sarda  
Massimiliano Rais
Assemblea dem

Schlein: pronta a correre per Palazzo Chigi

La leader del Pd lancia la sfida al centrodestra: «Con o senza le primarie» 