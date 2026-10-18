Analisi sui reperti di tre campagne di scavo 

La ricerca nel sito punico di Villamar continua. In programma due interventi scientifici sui reperti rinvenuti nelle ultime tre campagne di scavo (2023-2025), coordinati dalla direzione tecnica del Comune, che si concentreranno su ambiti specifici ma complementari.

Elisa Pompianu curerà lo studio dei reperti materiali, occupandosi della documentazione, della digitalizzazione e dell'elaborazione dei dati relativi all'intero corpus dei manufatti e dei materiali ceramici recuperati. Stefania Giarrusso, invece, condurrà uno studio antropologico attraverso l'analisi osteologica di una selezione dei resti umani rinvenuti nella necropoli. Il lavoro, della durata di almeno sei settimane, sarà al centro di una relazione antropologica sulla popolazione sepolta nel sito.

«Sono attività propedeutiche alla prosecuzione delle indagini archeologiche e, in prospettiva, alla possibilità di programmare nuove campagne di scavo nella necropoli», spiega Pompianu. Presto prenderanno il via gli interventi di restauro affidati alla professionista Maura Mereu, che riguarderanno una selezione dei reperti mobili recuperati negli ultimi tre anni di scavo. Infine, alle attività prendono parte altri collaboratori, tra specializzandi e professionisti che sono già in possesso di specializzazione.

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