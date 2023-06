Analisi sui cellulari degli youtuber 

Roma. Perquisizioni e caccia a chat e video. La Procura amplia l’indagine sull’incidente di Casal Palocco costato la vita al piccolo Manuel. I pm vogliono accertare il contesto in cui si è consumato lo schianto tra il Suv Lamborghini e la Smart e hanno affidato una consulenza sui telefonini dei cinque ventenni che erano a bordo del bolide blu noleggiato da alcuni giorni, forse per realizzare una sfida da postare nella piattaforma del collettivo Theborderline per le sue performance seguite da oltre 600 mila followers.

I filmati

Il primo obiettivo è verificare se sul cellulare di Mattia Di Pietro, il ventenne indagato che era alla guida e a cui sono contestati l’omicidio stradale del bambino di 5 anni e le lesioni subite dalla madre e dalla sorella, ci siano video girati prima o dopo l’impatto.

Analisi approfondita

Ma al consulente il pm chiede anche un’analisi approfondita sui telefoni dei tre ragazzi e della ragazza che erano a bordo. Nei dispositivi si cercano chat, messaggi tra i ragazzi o dialoghi utili alle indagini per ricostruire quanto avvenuto mercoledì alle 16 in via di Macchia Saponara.

Salvini: nuove norme

Secondo alcuni testimoni dopo lo scontro alcuni ragazzi hanno continuato a filmare, scatenando la reazione di chi era accorso a prestare aiuto. Intanto sono state disposte alcune perquisizioni: a casa dell’indagato, nel cui sangue sono state trovate tracce di cannabinoidi, e nella sede della società TheBorderline, che aveva un fatturato da 190 mila euro. Intanto sui social sale l’onda di accuse ai quattro ragazzi, mentre il Moige chiede che venga chiuso il loro canale Youtube. E il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini annuncia che la prossima settimana verrà presentato il disegno di legge sulla sicurezza stradale con «norme di assoluta severità» e chiede alla polizia una «stretta particolare all’uso del telefonino in auto».

RIPRODUZIONE RISERVATA