Analisi dell’acqua ok, revocata l’ordinanza che ne vietava l’uso 

Dopo 48 ore è rientrata l’emergenza idrica in via Tagliamento, dove da mercoledì gli abitanti non potevano utilizzare l’acqua della rete neanche per lavarsi oltre che per bere e preparare alimenti.

Ieri la commissaria straordinaria Luisa Anna Marras ha infatti revocato l’ordinanza sulla non potabilità. Le nuove analisi svolte dall’Asl hanno infatti certificato il rientro dei parametri nei limiti stabiliti dalle norme. L’avviso era comparso nella notte tra mercoledì e giovedì davanti a tutti gli ingressi delle case di via Tagliamento, nel quartiere di Sant’Avendrace.

Il motivo? La presenza di «valori anomali di batteri coliformi (89MPN/100 ml) e ferro (632 Mg)», che dalle analisi eseguite da Abbanoa erano risultati «non conformi agli standard di qualità previsti». Anomalie che riguardavano solo il tratto di rete che serve quella via. Così la commissaria aveva emanato l’ordinanza per vietare il consumo dell’acqua della rete. Divieto di cui molti dei residenti si erano però accorti solo la mattina dopo.

Ieri problema è stato finalmente risolto. «I valori dell'acqua, infatti, sono di nuovo conformi agli standard di qualità previsti», l’annuncio dal Comune.

