«Analisi del Dna anche ai tecnici»  

Milano. Estendere i prelievi di Dna ai tecnici che in passato hanno analizzato i reperti che riguardano l’omicidio di Chiara Poggi. È la proposta di Marzio Capra, consulente della famiglia della giovane uccisa il 13 agosto del 2007, in vista dell’incidente probatorio disposto dalla gip di Pavia Daniela Garlaschelli nella nuova inchiesta in cui è indagato Andrea Sempio.

In vista dell’inizio delle operazioni peritali, che avverranno nel contraddittorio tra le parti a partire dal prossimo 17 giugno negli uffici della Questura di Milano, Capra, genetista forense, avanzerà di nuovo la richiesta di sottoporre a tampone, in base a una regola standard in ambito forense e che serve ad evitare qualsiasi forma di eventuale “inquinamento”, coloro che in passato hanno maneggiato i reperti riesumati e finiti al centro dell'accertamento irripetibile disposto in vista dell'eventuale processo.

Ovviamente l’istanza è condizionata al modo in cui i periti della giudice decideranno di procedere. Al momento, invece, i difensori di Sempio, Angela Taccia e Massimo Lovati, con il loro consulente, il generale Luciano Garofano, hanno deciso di stare “fermi", così come i legali di Stasi, il fidanzato di Chiara che sta finendo di espiare 16 anni di carcere. L’avvocata Giada Bocellari, che assiste l'ex studente bocconiano e che dopo aver insisto per anni ha ottenuto ulteriori indagini su Sempio, ha chiarito che per ora «non chiederemo una estensione, poi vedremo».

Gli esperti nominati dalle parti, che tra due settimane si incontreranno per discutere sui temi tecnici e sulle metodiche da seguire, hanno infatti ottenuto dalla gip la possibilità di allargare la rosa delle persone a cui fare il prelievo del Dna. E quindi le analisi genetiche potrebbero estendersi a nuovi personaggi che si aggiungeranno a Sempio, a Stasi, ai componenti della famiglia Poggi, a Roberto Freddi, Mattia Capra e Alessandro Biasibetti, amici del primo e di Marco Poggi, fratello di Chiara, e a Marco Panzarasa, amico di Stasi. Oltre che al medico legale, tre investigatori e soccorritori della prima inchiesta. Potrebbe anche variare il numero dei reperti da comparare in quanto il programma verrà concordato con i consulenti, anche se l'ultima parola spetterà comunque alla genetista Denise Albani, e a Domenico Marchigiani, l'esperto dattiloscopico funzionario della Scientifica.

RIPRODUZIONE RISERVATA