Analgesia nel parto: nuovo metodo all’ospedale 

Partorire con meno dolore: nell’Ospedale Giovanni Paolo II è stata introdotta una modalità di analgesia in travaglio di parto attraverso la somministrazione di una miscela di protossido d’azoto e ossigeno. «Abbiamo cominciato a fine giugno e già dodici pazienti hanno usufruito di questo servizio, con ottimi risultati e tanta soddisfazione da parte loro per aver riscontrato un’importante attenuazione del dolore», sottolinea il direttore dell’Unità operativa di Ostetricia e Ginecologia, Giangavino Peppi. «Stiamo facendo da apripista in Sardegna – aggiunge Peppi – anche grazie alla collaborazione fra la nostra unità operativa e quella di Anestesia e Rianimazione, fondamentale per individuare questo metodo e avviare il servizio».

RIPRODUZIONE RISERVATA