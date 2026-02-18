Anagrafe, turni straordinari per le nuove carte d’identità 

Carta d’identità in scadenza? Il Comune di Assemini dà una risposta concreta per accorciare le liste d’attesa e prepararsi alla scadenza definitiva del formato cartaceo. Il sindaco Mario Puddu ha annunciato un calendario di aperture straordinarie dell’ufficio Anagrafe per tutto febbraio. La decisione è arrivata a pochi giorni dal Consiglio comunale del 3 febbraio, durante il quale il consigliere di opposizione Ignazio Pireddu aveva sollevato il problema. Aveva evidenziato come l’unico impiegato addetto non potesse far fronte da solo all’enorme mole di pratiche, chiedendo quindi un potenziamento del personale scorrendo le graduatorie per evitare disagi, specialmente ai cittadini anziani.

Per rispondere all’urgenza, dettata anche da un regolamento europeo che renderà i documenti cartacei non validi dal 3 agosto, il Comune ha previsto turni extra senza appuntamento: dalle 11 alle 13 lunedì 23, mercoledì 18 e 25 febbraio; dalle 15 alle 18 martedì 24, giovedì 19 e 26, venerdì 20 e 27 febbraio.Per il rilascio della Cie i cittadini dovranno presentarsi con fototessera, vecchio documento e codice fiscale. Il costo è di 23 euro, pagabili tramite Pos allo sportello, bollettino postale o bonifico. Per informazioni sono attivi i numeri 070.949248 e 070.949217.

Intanto, oltre all’Anagrafe, resta aperta la questione sollevata da Pireddu sulla Ragioneria, dove la carenza di personale starebbe rallentando i rimborsi della Legge 162 e altre spettanze sociali, mettendo in difficoltà le famiglie che devono anticipare le spese per i badanti.

RIPRODUZIONE RISERVATA