Anagrafe, l’emergenza non c’è più 

Dai paesi limitrofi a Serramanna per il rinnovo della carta d’identità elettronica: quasi un modello, gli uffici demografici del Comune, che dopo le chiusure ripetute a causa di quella che il sindaco Gabriele Littera aveva definito «una grave carenza di personale», per quanto riguarda le assunzioni fa registrare un’inversione di tendenza. «Altro che chiusure: oggi l’ufficio Anagrafe e Stato civile, dopo i rinforzi, funziona a meraviglia e sono tante le persone che rivolgono allo sportello per il rinnovo della carta d’identità elettronica», l’assessore Giovanni Maccioni. Aggiunge il sindaco: «Ora funzionano in modo ottimale non solo il servizio Anagrafe e Stato civile, ma direi pressoché tutti i servizi dell'area Amministrativa che nel corso di un anno è stata praticamente ricostituita, con ampliamento dei giorni di apertura al pubblico». Poco più di un anno fa, davanti alla fuga dei dipendenti dal Municipio, Littera aveva firmato lo stop ai nulla osta al trasferimento del personale in altri enti.

Il personale

La crisi occupazionale nel Municipio (in una dozzina d’anni sono state persi ventuno dipendenti) era esplosa a gennaio 2025, quando le Rsu aziendali avevano proclamato lo stato di agitazione, rinnovato nel giugno scorso. Il risultato della carenza di personale sono state le file negli uffici comunali, rimasti chiusi a più riprese: dal 18 dicembre 2024 al 7 gennaio 2025, poi nel 2025 dall’8 al 10 gennaio 2025, il 23 gennaio, il 4 e 5 marzo, dal 27 marzo al 2 maggio, il 16 e 26 giugno, tra le altre. Punto più alto delle criticità ad aprile 2025, quando diversi cittadini di Serramanna si erano rivolti, davanti allo stop dell’ufficio Anagrafe di via Serra, al Comune di Villasor per il rinnovo della carta d’identità.

L’operatività

Esperienze, e disagi, che oggi sono solo uno spiacevole ricordo. A certificare la ritrovata operatività degli uffici è anche Stefano Piras, da poco più di un anno ufficiale d’anagrafe a Serramanna: «Da quando sono in servizio non abbiamo avuto più chiusure, anzi abbiamo avuto cittadini residenti in altri centri come Assemini, Nuraminis, Villasor, Samassi tra gli altri, che si sono rivolti al nostro ufficio per ottenere la carta d’identità elettronica, che si può richiedere anche in Comuni diversi da quello di residenza», spiega il dipendente, uno dei sette che compongono oggi l’area Demografica del Comune. «Il fenomeno si sta esaurendo ma fino a qualche mese fa in tanti, davanti ad attese anche di tre mesi, per il documento si sono rivolti a noi che invece abbiamo tenuto aperto tutti i giorni e ricevuto tutti senza appuntamento», prosegue Piras.

Pianta organica

Tutto bene al Municipio di via Serra? Littera lo assicura: «Negli ultimi diciotto mesi abbiamo assunto nuovo personale, riconosciuto le progressioni economiche in due distinte tornate, introdotto i buoni pasto e sottoscritto il contratto collettivo decentrato integrativo 2025, e i risultati si vedono», sottolinea il sindaco, che sul fronte del personale annuncia le prossime mosse: «Abbiamo 4 assunzioni previste per ottobre, un geometra e tre amministrativo-contabili. Due di questi andranno in area Tecnica, che ora è quella che ha bisogno di essere rafforzata per alcuni servizi».

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