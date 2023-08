Anagrafe chiusa: «Vietato nascere e morire» 

Va giù pesante “Il Cambiamento Possibile - Nuraminis Villagreca”, gruppo di minoranza in Consiglio comunale: «Nuraminis, il paese dove non si può nascere, non si può morire e non si può esistere», si legge in un post su Facebook pubblicato il 2 agosto. Che cosa significa? La spiegazione arriva qualche riga più in basso: «Apprendiamo con sconcerto da un ordinario e stringatissimo messaggio dell'amministrazione comunale che con assoluta nonchalance comunica la chiusura dell’ufficio anagrafe per 20 giorni». La chiusura, interviene Mariassunta Pisano, ex sindaca e consigliera di opposizione, «molto prolungata priva i cittadini di un servizio essenziale».

La situazione

In effetti, l’ufficio resterà chiuso per venti giorni, dall’11 al 31 agosto. Anzi, tenuto conto dei giorni in cui non è aperto al pubblico, lo sportello sarà di nuovo operativo dal 5 settembre. La ragione? «La solita carenza di personale con la quale devono fare regolarmente i conti i piccoli Comuni», spiega il sindaco Stefano Anni. Dopo che, nel 2016, è andato in pensione il dipendente che occupava dell’anagrafe, si è cercato di colmare la lacuna impegnando di volta in volta altri operatori. Che, come tutti i lavoratori, devono godere delle ferie. Quindi, appunto, la decisione di chiudere lo sportello per 20 giorni.

La soluzione

«Ci riserviamo», riprende il gruppo di opposizione nel post su Facebook, «di interrogare l’amministrazione per capire dove un cittadino potrà fare o rinnovare un documento, dove dovrà essere registrata una nuova nascita o un decesso». Un’esagerazione, a detta di Anni. «Intanto», spiega, «abbiamo annunciato la chiusura dell’ufficio anagrafe in modo che i cittadini potessero anticipare eventuali richieste prima delle imminenti festività». E, comunque, prosegue il primo cittadino, il servizio non viene interrotto. «Resta comunque garantito», aggiunge, «il servizio di reperibilità per atti di nascita, decessi ed atti relativi ai procedimenti giudiziari. Le istanze ritenute urgenti e improrogabili dovranno essere inviate all’indirizzo protocollo.nuraminis@legalmail.it». Il Comune, chiarisce, si è organizzato. «Ci sono due dipendenti che si occupano di tutte le urgenze: il servizio resta dunque operativo. Non solo: ormai molti certificati possono essere richiesti online. Dunque, anche in questo caso, il servizio continua a essere operativo. E poi alcuni atti, nel mio ruolo di sindaco posso farli anche io».

I problemi

Niente di nuovo, tutto sommato. La carenza d’organico è un problema di tanti. «In realtà», aggiunge Anni, «abbiamo anche bandito un concorso per l’assunzione di quattro dipendenti a luglio. Ma l’alluvione in Emilia Romagna ha fatto rimandare tutti i concorsi. Se ne riparla a settembre ma siamo tranquilli visto che abbiamo a disposizione le risorse necessarie».

RIPRODUZIONE RISERVATA