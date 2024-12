Anagrafe chiusa fino al 7 gennaio 

Manca il personale e gli uffici comunali restano chiusi. A Serramanna il sindaco Gabriele Littera parla «della grave carenza del personale». Risultato: Anagrafe, Stato civile e Protocollo resteranno chiusi al pubblico fino al 7 gennaio 2025 e verranno garantiti solo i servizi essenziali per le urgenze come atti di nascita e di morte. Tutto questo in conseguenza di trasferimenti e pensionamenti che hanno spolpato l’organico dei dipendenti di via Serra, fra i quali serpeggerebbe molta tensione e malcontento. In un clima teso ormai da mesi, non ha contribuito a distendere gli animi la reprimenda che il sindaco, lo scorso ottobre, ha inviato ai funzionari del settore tecnico finanziari che avevano avviato interlocuzioni con Egas e Abbanoa per il passaggio di gestione delle reti idrica e fognaria.

In Aula

La faccenda è approdata anche Consiglio comunale nella seduta di mercoledì e il consigliere di minoranza Carlo Pahler ha stigmatizzato la situazione. «L’ufficio Anagrafe e Stato civile sarà chiuso fino a gennaio: si tratta di un grave disservizio – ha detto l’esponente di Serramanna Futura, che ha auspicato – che possano essere risolti i problemi di personale». Nessuna risposta a caldo, in Aula, da parte del primo cittadino Littera che affida la posizione della maggioranza di governo al bando per l’assunzione, con l’istituto della mobilità esterna fra enti, di due funzionari amministrativo – contabile appena pubblicato dall’area Finanziaria del Comune. Non è tutto: il capo dell’esecutivo ricorda che «a ben 37 servizi, che diventeranno 57 a inizio anno, si può accedere on-line attraverso il sito web comunale».

Le comunicazioni

Insomma, nonostante alcuni uffici off-limits per carenza di personale, la macchina burocratica non si ferma e pagamenti, domande e iscrizioni, contributi e graduatorie, segnalazioni, autorizzazioni e concessioni, certificati e dichiarazioni, servizi pubblici, possono essere gestiti dai cittadini in autonomia. Il Municipio, inoltre, ricorda che «le carte di identità possono essere emesse anche in Comuni differenti da quello di residenza, e che è possibile inviare documentazione al protocollo via pec».

