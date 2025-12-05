VaiOnline
Serramanna.
06 dicembre 2025 alle 00:23

Anagrafe chiusa: ennesimo stop negli uffici di via Serra 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Ennesimo stop per l’ufficio anagrafe e stato civile del Comune di Serramanna, chiuso per decisione dell’amministrazione da ieri fino a martedì (compreso). All’origine del disservizio c’è ancora la grave carenza di personale in forza al Municipio che ha riguardato tutti gli uffici, in particolare l’Anagrafe, che hanno risentito dell’emorragia di dipendenti ridotti in 10 anni per pensionamenti e trasferimenti ad altri enti di circa 20 unità.

«Si avvisa la popolazione che gli uffici di anagrafe e stato civile resteranno chiusi nelle giornate dal 5 al 9 dicembre», si legge nella comunicazione pubblicata sul sito web istituzionale. Una comunicazione che rappresenta solo l’ultimo disservizio di una lunga serie cominciata con la chiusura dell’ufficio dal 18 dicembre 2024 al 7 gennaio 2025, a cui ne erano seguite molte altre. La carenza di personale, che è stata la causa della proclamazione dello stato di agitazione del personale a gennaio di quest’anno, è stata affrontata dal Municipio con una vasto piano di nuove assunzioni incardinato su bandi per mobilità volontaria (i quali, però, non hanno dato gli esiti sperati) e l’utilizzo per scorrimento di graduatorie concorsuali di altri enti che hanno portato al reclutamento di una decina di nuove figure professionali. Un sistema che ha portato alla soluzione parziale del problema senza riuscire a evitare, tuttavia, il nuovo stop. ( ig. pil. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Politica

Maggioranza, si tratta sulla Sanità  Rimpasto vicino ma non c’è una data

Todde e Bartolazzi sorridenti dopo un incontro in viale Trento C’è anche il nodo Agricoltura. Sullo sfondo le tensioni su Egas 
Roberto Murgia
La visita

Zangrillo alle imprese: «Lottiamo con voi contro la burocrazia»

Il ministro a Cagliari ospite di Confapi: abbiamo semplificato 400 procedure 
Alessandra Carta
Mentre i social incoronano il cantautore, la sorella Morena ringrazia il giudice superstar

«Achille Lauro un punto di riferimento per mio fratello»

Cronaca

Assessore nel mirino Siniscola nell’incubo dei raid incendiari

Fuoco all’ufficio di Antonello Fadda Attentatori ripresi dalle telecamere 
Fabrizio Ungredda
Vittime della strada

«La vita è una e non c’è il replay»

Smartphone, velocità e alcol alla guida uccidono: nel 2025 novanta morti 
Emanuele Floris
La polemica

I filtri non bastano: dai call center chiamate senza sosta

Le associazioni dei consumatori: «Dall’Agcom contromisure inutili» 
». Sara Marci
Giustizia

Separazione delle carriere, si infiamma lo scontro  tra avvocati e magistrati

L’Ordine forense: offese inaccettabili dal presidente del Tribunale di Cagliari  
Francesco Pinna
Lo scontro

«L’opposizione scelga il leader, poi il confronto»

Stoccata di Meloni al Campo largo dopo il faccia a faccia chiesto da Schlein 