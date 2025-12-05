Anagrafe chiusa: ennesimo stop negli uffici di via Serra 

Ennesimo stop per l’ufficio anagrafe e stato civile del Comune di Serramanna, chiuso per decisione dell’amministrazione da ieri fino a martedì (compreso). All’origine del disservizio c’è ancora la grave carenza di personale in forza al Municipio che ha riguardato tutti gli uffici, in particolare l’Anagrafe, che hanno risentito dell’emorragia di dipendenti ridotti in 10 anni per pensionamenti e trasferimenti ad altri enti di circa 20 unità.

«Si avvisa la popolazione che gli uffici di anagrafe e stato civile resteranno chiusi nelle giornate dal 5 al 9 dicembre», si legge nella comunicazione pubblicata sul sito web istituzionale. Una comunicazione che rappresenta solo l’ultimo disservizio di una lunga serie cominciata con la chiusura dell’ufficio dal 18 dicembre 2024 al 7 gennaio 2025, a cui ne erano seguite molte altre. La carenza di personale, che è stata la causa della proclamazione dello stato di agitazione del personale a gennaio di quest’anno, è stata affrontata dal Municipio con una vasto piano di nuove assunzioni incardinato su bandi per mobilità volontaria (i quali, però, non hanno dato gli esiti sperati) e l’utilizzo per scorrimento di graduatorie concorsuali di altri enti che hanno portato al reclutamento di una decina di nuove figure professionali. Un sistema che ha portato alla soluzione parziale del problema senza riuscire a evitare, tuttavia, il nuovo stop. ( ig. pil. )

