Anagrafe canina, 2500 microchip 

Cala il numero dei cani ricoverati nei canili e aumenta quello degli amici a quattro zampe dotati di microchip. È un quadro più che positivo quello fotografato dall’anagrafe canina della Asl di Oristano. «Quest’anno abbiamo già microchippato 2500 cani tra quelli di proprietà e quelli recuperati per strada e poi finiti in canile - fa sapere il responsabile del servizio Giuseppe Sedda - anche se negli ultimi tre anni il numero dei ricoveri è diminuito di circa il 30-35 per cento». L’unità operativa da qualche tempo ha lasciato l’ex mattatoio e si è trasferita in via Michele Pira, nei locali ristrutturati dell’ex Serd. «Il microchip che inseriamo in maniera assolutamente indolore nel sottocute del cane ci consente di identificare l’animale all’interno di una banca dati nazionale - spiega Sedda - Questa identificazione, oltre a garantire un livello essenziale di assistenza che la Asl fornisce gratuitamente ai proprietari degli animali, consente il ritrovamento del cane, quando viene smarrito o anche quando è soggetto a incidente stradale”. Soddisfatto il direttore generale Angelo Serusi; la Asl intanto ricorda che l’8 novembre dalle 10.30 alle 12 nel piazzale del Municipio di Usellus si terrà il “Chip day”, giornata per l’applicazione del microchip e iscrizione all’anagrafe canina organizzata in collaborazione con le associazioni “Caccia, pesca, tradizioni Sardegna” e “Italcaccia”. ( m.g. )

