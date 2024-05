Anabolizzanti, sequestro e 22 indagati 

Arrestati sì ma senza alcuna misura di privazione della libertà. La direttissima di ieri in tribunale ha visto la convalida dei due arresti compiuti dai Nas mercoledì nel corso della maxi-operazione coordinata dalla Procura di Sassari e che ha visto coinvolte anche le province di Nuoro, Torino, Genova. E che vede 22 persone indagate per concorso in commercio illecito e somministrazione di sostanze anabolizzanti e farmaci ad azione stupefacente.

Nello specifico del procedimento di ieri però Mirko Pinna e Fabrizio Piroddu, tra le persone sottoposte a perquisizione nel blitz, dovevano rispondere del reato di detenzione di marijuana, 114 grammi per il primo, 600 grammi per il secondo. Il pubblico ministero Ermanno Cattaneo, titolare dell’inchiesta, aveva chiesto per Pinna, difeso dall’avvocato Luigi Conti, l’obbligo di firma, mentre per Piroddu, assistito dal legale Lorenzo Galisai, l’obbligo di dimora in orario notturno. Richieste non accolte dalla giudice Sara Pelicci che, come scritto, pur confermando l’arresto non ha disposto alcuna misura rinviando al 20 settembre per il giudizio della direttissima. Intanto prosegue l’indagine sul presunto traffico di anabolizzanti, dal supposto valore di 80mila euro, che ha visto sequestrare 120 fiale e 4700 compresse di sostanze dopanti.(e.fl.)

