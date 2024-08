Anabolizzanti, due arresti 

Arresti e sequestri. L’inchiesta “Anabolic”, coordinata dalla Procura della Repubblica di Sassari, ha registrato ieri nove misure cautelari, eseguite dai Nas del capoluogo turritano supportati dai carabinieri del comando provinciale e dai militari del Nucleo antisofisticazioni e sanità di Cagliari. Aggiungendo così un ulteriore tassello all’operazione, avviata a fine 2023, e proseguita nel maggio di quest’anno con l’indagine a carico di 24 persone per commercio illecito e somministrazione di anabolizzanti e di farmaci ad azione stupefacente indirizzati ai bodybuilder.

Misure cautelari

Ora lo scenario ipotizzato dagli inquirenti si restringe intorno a nove nomi, due dei quali - Fabrizio Piroddu e Alessandro Moraccini - sono destinatari degli arresti domiciliari mentre gli altri sette, tra cui un carabiniere, hanno ricevuto altrettanti obblighi di dimora con permanenza tra le mura domestiche dalle 21.30 alle 6 del giorno successivo e l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Sono questi gli esiti complessivi del provvedimento emesso dal giudice per le indagini preliminari Giuseppe Grotteria su richiesta della procura e del pm titolare dell’inchiesta Ermanno Cattaneo. A quanto descritto vanno però aggiunti anche i sequestri preventivi di due palestre, la Ludus e la Spartan Fitness, entrambe con sede a Predda Niedda, e già oggetto, tre mesi fa, delle perquisizioni compiute dai Nas. I quali ieri hanno apposto i sigilli sulle attività, di prima mattina, dopo che gli atleti delle strutture hanno lasciato gli spazi. «Ci riserviamo di studiare gli atti - dichiara Carlo Ermini, avvocato di Francesco Moretti, gestore della Ludus ed estraneo alle misure cautelari comunicate - In ogni caso però ci pare un’azione intempestiva e, appena sarà possibile, chiederemo il dissequestro della palestra». Le indagini dei militari erano cominciate, nel dicembre dello scorso anno, intercettando diversi pacchi contenenti farmaci e sostanze anabolizzanti di provenienza estera, destinati ad alcuni indagati. I prodotti venivano poi commercializzati in modo illecito a chi frequentava le palestre e ai cultori del bodybuilding, in alcuni casi partecipanti a competizioni. Il volume d’affari individuato, attraverso una serie di perquisizioni, era stato di circa 80mila euro con 4700 compresse e 120 fiale di sostanze sequestrati.

RIPRODUZIONE RISERVATA