Anabolic, silenzio degli indagati 

Silenzio quasi completo degli indagati, ieri in tribunale, per l’interrogatorio di garanzia sull’inchiesta “Anabolic”. Indagini che hanno visto i Nas, la scorsa settimana, eseguire nove misure cautelari, tra cui due arresti domiciliari, sette obblighi di dimora e mettere i sigilli a due palestre di Predda Niedda, Spartan Fitness e Ludus. A parlare, davanti al gip Sergio De Luca, sono stati perlopiù i legali che hanno rigettato le accuse a carico dei propri clienti, indagati per commercio di sostanze dopanti, tra dicembre 2023 e i primi mesi di quest’anno, con l’obiettivo di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti. Diversi gli anabolizzanti venduti, tra cui gli ormoni della crescita e il nandrolone, talvolta anche somministrati per vena, tutti passaggi documentati attraverso le intercettazioni ambientali dai militari dell’Arma. Ora il pubblico ministero titolare dell’inchiesta, Ermanno Cattaneo, dovrebbe dare il suo parere sull’eventuale revoca delle misure entro due giorni ma, in ogni caso, gli avvocati sono pronti a ricorrere al tribunale del riesame. I legali sono Nicola Satta, Lorenzo Soro, Gabriele Satta, Ivano Iai, Giuseppe Onorato, Carlo Ermini, Lorenzo Galisai. (e.fl.)

RIPRODUZIONE RISERVATA