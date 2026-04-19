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Ciclismo.
20 aprile 2026 alle 00:08

Amstel Gold, Evenepoel stavolta batte Skjelmose 

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L’anno scorso aveva beffato in volata tre giganti come Tadej Pogacar, Remco Evenepoel e Wout Van Aert. Stavolta, anche lo sprint era ancora più ristretto (solo due corridori), al danese Mattias Skjelmose (Lidl-Trek)non è riuscito il colpo: nella 60ª Amstel Gold race, la classica ciclistica di 257,2 km nel Limburgo (Paesi Bassi) è stato preceduto proprio da Evenepoel. Per il belga della Red Bull-Bora è l’ottavo successo nel 2026, il 74° in carriera. Terzo a 1’59” il francese Benoit Cosnefroy, con l’ottimo Marco Frigo (Nsn) a chiudere il gruppetto di otto inseguitori dopo essere stato a lungo in fuga.

Oggi scatta il Tour of the Alps, gara in cinque tappe per scalatori nell’Euregio (Austria e Alto Adige) che prepara al Giro d’Italia. Prima tappa Innsbruck-Innsbruck di 144,3 km. Otto anni dopo Fabio Aru, c’è un altro sardo al via, il 21enne di San Vito, Ignazio Cireddu, con la Continental austriaca Vorarlberg. ( c.a.m. )

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