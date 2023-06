Amsicora ko, alla Ferrini derby e secondo posto 

Un derby spietato, perché decideva il destino della Ferrini e dell’Amsicora nella serie A Élite maschile di hockey su prato. Lo ha vinto 7-3 la Ferrini, che balza al secondo posto della classifica e si rimette in corsa per la finale scudetto. L’Amsicora è invece a un passo dalla retrocessione. Si decide tutto sabato con altri due incroci da thriller: Ferrini-Bra e Amsicora-Valchisone.

Per la Ferrini una vittoria schiacciante nel punteggio, l’Amsicora paga la rete subita dopo un minuto e un blackout all’inizio della seconda frazione. Dopo venti minuti il risultato era 5-0. La Ferrini cambia qualcosa in difesa e sposta Edris a centrocampo. L’Amsicora davanti si affida ad Hassan, stretto nella difesa avversaria. La squadra di Caschili e Ojeda va subito in vantaggio con Sulanas, raddoppia al 9’ Sirigu su assist di Rodriguez e straripa nella seconda frazione con Sulanas, Rodriguez e Murru in 3’. Amsicora frastornata, Boi accorcia.

Dopo il riposo segna ancora Rodriguez, risponde Giaime Carta su corto. L’Amsicora abbandona indugi e schemi, decide che deve lasciare traccia del suo passaggio al “Maxia” e si riversa in avanti. La Ferrini si chiude, va più volte in affanno e Sorrentino è chiamato a difendersi da nove corti avversari. Ancora Sirigu chiude la partita. Il capitano Giaime Carta è l’ultimo ad arrendersi e segna la terza rete amsicorina su corto. Festa finale in casa Ferrini ma con un allarme rosso, l’infortunio di Ojeda.