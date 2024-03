Amsicora e Ferrini giocano per il riscatto 

Obiettivo, porre rimedio a due sconfitte. È lo spirito con cui Amsicora e Ferrini affrontano domani la terza giornata della serie A Élite maschile di hockey su prato. L’Amsicora, dopo il k.o. interno con il Bra gioca a Torino contro il Valchisone rinfrancato a sua volta dalla cinquina rifilata sabato scorso alla Ferrini. E proprio la squadra cagliaritana torna al “Maxia” (ore 15) dove riceve la visita della matricola Lazio, che ha iniziato con un pari e una vittoria.

Domani, per la terza giornata della serie A Élite femminile, riposa la Ferrini e torna l’Amsicora. A Ponte Vittorio (ore 15) ci sono le campionesse d’Italia del Butterfly Roma, reduci da due sconfitte.

Seconda giornata in A1 maschile, sabato a Uras (ore 15) derby tra HT Sardegna e Cus Cagliari, vittoriose all’esordio. Dopo il rinvio del match di sabato scorso, prima partita per la Juvenilia Uras, in trasferta con il Valverde.

